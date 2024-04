Riflessioni in corso in casa Inter sul futuro di Denzel Dumfries: questi due nomi in lista in caso di addio in estate

Riflessioni in corso in casa Inter sul futuro di Denzel Dumfries . Sembrava scontato qualche mese fa l’addio dell’esterno olandese, invece la società sta valutando con grande attenzione la situazione, come sottolinea anche calciomercato.com. “Sulla linea del tempo dei contratti nerazzurri, dopo quelli rinnovati di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan e prima dei due pezzi da 90 Lautaro Martinez e Barella c'è Denzel Dumfries (2025).

L’esterno olandese, tra infortuni, affermazioni in serie di Darmian e arrivo di Buchanan, sembra avere tutto apparecchiato attorno a sé per una partenza, ma se in un primo momento della stagione le decisioni sembravano già prese, negli ultimi mesi con il cambio di procura (dalla Pimenta al gruppo Wassermann) si è registrato un riavvicinamento tra le parti. In ogni caso, le voci dall'Inghilterra non hanno colto e non coglieranno impreparata l'Inter, che già prima di prendere Buchanan ha sondato seriamente il profilo del giapponese Yukinari Sugawara dell'AZ Alkmaar, e si è fatta rilevare interessata anche al giovane azzurro Michael Kayode della Fiorentina. Insomma, c'è più di una scappatoia anche in caso non arrivi questo terzo accordo in un finale di stagione tutto da vivere tra campo e roadmap dei rinnovi”, si legge.