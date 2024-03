Inter giostra del gol: 17 marcatori diversi in stagione, meglio di City e Real

"Sulla giostra del gol c’è spazio per tutti. A guidarla è Simone Inzaghi, ad andare in rete sono i giocatori, esecutori materiali in area di rigore avversaria quando c’è da far male. Gli esempi più recenti arrivano dalle ultime due partite in campionato, contro Atalanta e Genoa, dove alla cooperativa del gol di tutta la stagione si sono iscritti prima Darmian contro i bergamaschi e poi Asllani contro i liguri. Inoltre Sanchez si è sbloccato anche in campionato, dopo i due gol messi a segno in Champions. In tutto fanno 16 giocatori diversi in Serie A, a pari merito in vetta con la Fiorentina in questa speciale classifica. Contando tutte le competizioni, invece, il totale dei nerazzurri sale a quota 17 e il mirino è puntato sull’Atalanta, non troppo distante con 19 pedine diverse. Per la capolista è l’ennesimo segnale positivo sulle doti tecniche di un gruppo attrezzato per sognare in grande".