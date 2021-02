Il futuro della giovane Inter: in tre sono già pronti. Uno è molto apprezzato da Conte

L'Inter si gode il presente e guarda anche al futuro, in particolare tre giovani che oggi sono in prestito a farsi le ossa

L'Inter si gode il presente e guarda anche al futuro. È nota la crisi di liquidità di Suning e per questo la proprietà di Nanchino sta cercando una soluzione per superare il problema. La trattativa con Bc Partners prosegue e altri fondi hanno mostrato interesse. Il prossimo mercato dunque è tutto da decifrare, ma, come sottolinea Tuttosport, l'Inter in casa ha giocatori giovani da cui ripartire. Alcuni li ha in casa come Bastoni, altri in giro a farsi le ossa. Il primo è Federico Dimarco, autore fin qui di un'ottima stagione con il Verona.