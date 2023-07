"Fra le opzioni per completare il centrocampo - non una priorità in questo momento, dovendo prima coprire altri ruoli -, sempre vivo Samardzic. L’Inter ne ha parlato di nuovo con l’Udinese che lo valuta più di 20 milioni. Sul giocatore ci sono diversi club (Napoli e Milan), ma i nerazzurri potrebbero ragionarci soprattutto se l’investimento per l’attaccante - esclusi dunque quelli già previsti per i portieri - non consumerà tutto il budget".