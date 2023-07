Inter, Balogun il primo nome: richiesta Arsenal e ingaggio. Poi altri 4 sulla lista

Non si torna indietro. Dopo aver scoperto che si era offerto prima al Milan e soprattutto alla Juventus, l'Inter ha deciso di chiudere la trattativa col Chelsea per Romelu Lukaku . Un gesto forte e deciso, adesso Marotta e Ausilio lavorano all'alternativa dell'attaccante belga, il primo nome sulla lista è quello di Folarin Balogun , tornato all’Arsenal dopo i 21 gol segnati nell’ultima stagione al Reims.

"Gli osservatori di Ausilio e Baccin lo hanno promosso a pieni voti tanto che l’Inter si è già informata per tempo sulle coordinate dell’affare che ha costi simili a quello per Lukaku, mentre per l’ingaggio la richiesta è decisamente più abbordabile (3.5 milioni: poco più di 5 al lordo grazie al Decreto Crescita). I Gunners per l’attaccante anglo-americano ne chiedono 40 e il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe favorire la formula del prestito con obbligo di riscatto, la stessa accettata dal Chelsea per Lukaku", sottolinea Tuttosport.