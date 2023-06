Inter, Inzaghi: “Non meritavamo di perdere. Ai ragazzi stamattina ho detto…”

Ce l'ha messa tutta l'Inter di Simone Inzaghi. Si è arresa al gol di Rodri, ma non ha rimpianti. Per il magico percorso, per l'imponenza dell'avversario, per il valore di una rosa ottima, ma di sicuro non candidata alla vittoria della Champions League ad inizio stagione, aver centrato la finale è un traguardo che deve per forza di cose strappare gli applausi della straordinaria tifoseria. Ha un pensiero anche per loro Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.