Inter, Inzaghi: “Primo passo verso la semifinale. Le critiche? Dopo le ultime 3…”

Triplice fischio di Benfica-Inter all'Estadio da Luz. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa per commentare quanto accaduto nei primi 90' del doppio confronto con i lusitani. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Portogallo: "Sono molto soddisfatto della gara che hanno fatto i ragazzi. Ci godiamo la serata, è il primo passo verso la semifinale. Avremo una partita impegnativa, contro una squadra che prima di stasera non aveva mai perso. La vittoria è meritata. C'è una partita importante di campionato, poi il ritorno. Abbiamo un vantaggio ma tutto è chiuso".

"Sono soddisfatto anche del primo tempo. Vernire a giocare qui con questa personalità non è da tutti. Ho fatto tre cambi in contemporanea, non dimentichiamo che è la quarta partita in pochi giorni, la terza in sei. Il calendario è quasi impossibile, però siamo l'Inter e in questi due anni non abbiamo lasciato indietro mai nulla. Vogliamo essere sempre presenti: sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive per la stanchezza, però ho cercato di alternare molto. Con un altro risultato saremmo stati ad ascoltare domani altri giudizi, però ho pensato al bene della squadra: avevamo bisogno di forze fresche".