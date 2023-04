Marotta: “Inzaghi non è sul banco degli imputati. Volevamo campionato diverso ma…”

Giuseppe Marotta , ad dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Benfica . Queste le sue parole: "C'è una fiducia di sostanza: essere qua è motivo d'orgoglio per il club. E' un appuntamento che mancava da 12 anni, va onorato contro una squadra che ha sicuramente grandi qualità. Inzaghi fino a fine stagione? Assolutamente, non è sul banco degli imputati: la stagione ci sta vedendo protagonisti non in campionato dove siamo discontinui e volevamo posizioni diverse ma non va a discapito dell'allenatore. Un grande club deve avere continuità in tutte le competizioni e dobbiamo cercare di rimediare: il tempo è poco ma dobbiamo conquistare la Champions e posizioni d'alta classifica.

In linea con gli obiettivi? Questo è un appuntamento che mancava da 12 anni, in Coppa Italia stiamo ben figurando: dove stiamo riscontrando un aspetto critico e non siamo in sintonia con le aspettative è il campionato. E' un difetto che all'Inter non deve esserci ma fa parte del gioco: quest'anno abbiamo avuto il Mondiale intra stagionale che ha portato alcuni nostri giocatori a non rispondere al loro valore. Il ritardo in campionato è l'unica nota stonata della stagione".