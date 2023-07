La Russa e Sangiuliano dicevano che sul Meazza non c’è vincolo, che già in passato era stato escluso e che lei non aveva titoli per parlare.

«Il vincolo lo decide la Soprintendenza. Io non ho fatto altro che leggere la realtà come ha fatto la soprintendente. Non ha favorito una parte o l’altra, ha seguito delle regole. Sono stato l’unico a dirlo ma le mie sono state scambiare per posizioni politiche. Qui non ha vinto nessuno, ha vinto la legge».