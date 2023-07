Secondo Repubblica, nonostante il prossimo arrivo a Milano di Lazar Samardzic, Simone Inzaghi non sarebbe entusiasta del mercato

"Inzaghi è in Giappone senza due elementi chiave. E neanche lui è entusiasta, anche se gli stanno per prendere Samardzic: all’Udinese 15 milioni e il giovane Fabbian, ultima stagione in prestito alla Reggina".