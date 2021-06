Pedullà: “Psg, Hernandez a sinistra e Hakimi a destra. C’è una differenza tra Milan e Inter”

L'esperto di mercato ha parlato delle trattative del club francese per prendersi i due esterni di Milan e Inter

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it "C’è una differenza sulla carta decisiva: l’Inter ha la necessità di vendere per i noti motivi, il Milan no. Meglio ancora: l’Inter sa che, privandosi dolorosamente di Hakimi appena un anno dopo il suo celebrato acquisto, non farebbe l’operazione che magari avrebbe voluto tra qualche stagione, però diventa quasi un obbligo. Quale obbligo? Quello di avvicinarsi ai 100 milioni in uscita che servono entro fine giugno per scongiurare la cessione di un altro big, Lukaku in testa. E quindi si può partire da una base cash di 50 milioni, salire a 60 e magari aggiungere una cascata di bonus per convincere l’Inter che continua giustamente a chiedere di più. Oggi su Hakimi c’è solo il Psg e crediamo sia complicato che possano accodarsi altri club. Mentre Theo Hernandez è una totale resistenza Milan che deve continuare dopo aver perso a zero gente come Donnarumma e (probabilmente) Calhanoglu. Ecco qual è la vera, grande, differenza tra le due situazioni. E il Milan ha intenzione di resistere, confidando nella volontà di Theo di proseguire nel suo ciclo in rossonero".