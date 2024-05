Non sarà una partita semplice perché, a differenza dei nerazzurri, la squadra di Tudor ha ancora forti motivazioni nella rincorsa all'Europa. Per questo, e per omaggiare chi ha recitato un ruolo da protagonista nella cavalcata scudetto, Inzaghi sembra intenzionato, secondo Sky Sport, a puntare sulla formazione titolare, dopo due partite, contro Sassuolo e Frosinone, in cui ha dato spazio anche a chi in questa stagione ha giocato meno.