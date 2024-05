Sono ore fondamentali per capire quale sarà il futuro societario dell'Inter, dato che il 20 maggio scadranno i termini per il rimborso del prestito concesso nel 2021 da Oaktree Capital Managment a Suning da 375 milioni di euro circa, interessi compresi. Zhang deve ancora formalizzare l'accordo con il fondo USA Pimco, in trattativa con il presidente nerazzurro per la concessione di un nuovo prestito da circa 430 milioni. Il tempo stringe, e in una situazione del genere nessun esito è scontato. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse saudita nei confronti del club. Scrive a tal proposito il Corriere della Sera: