Ospite del canale YouTube di iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sulle strategie di mercato in estate dell'Inter . Ecco le sue dichiarazioni:

"Non sarà certamente dispendioso nemmeno il prossimo mercato, l'ho chiesto personalmente ad Ausilio settimana scorsa e la risposta è stata piuttosto netta. Si guarderanno i centesimi come accaduto nell'ultimo triennio. Ma questa è una cosa che non spaventa la dirigenza".