Inter, dopo Hakimi e Sanchez già pronti altri 3 colpi. Real-Lukaku, c’è una sentenza

Il primo è stato Achraf Hakimi, poi è stato il turno di Alexis Sanchez. Ma l’Inter deve ancora accendere realmente i motori sul mercato. Il tutto avverrà dopo la finale di Europa League, atto conclusivo di una stagione lunghissima per la squadra di Antonio Conte.

Ci sono tre affari che sono già stati abbozzati da Beppe Marotta, pronti ad essere conclusi.

“La priorità andrà a chiudere l’operazione Sandro Tonali col Brescia dopo aver raggiunto da mesi l’accordo col giocatore, c’è da trattare con Cellino ma l’Inter vuole stringere, non c’è più tempo da perdere. Per settembre si proverà a definire anche l’intesa col Verona per Marash Kumbulla dopo aver strappato anche in questo caso la preferenza del giocatore. Conte pretenderà anche colpi di livello più alto, più esperti in particolare ma in quel caso ci vorrà più tempo; intanto la scelta per la fascia sinistra è di andare dritti su Emerson Palmieri col Chelsea che deve vendere un terzino per acquistarne un altro come richiesto da Lampard, dunque la direzione è chiara, trattare coi Blues sulla formula”, spiega oggi Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

E Lukaku? Ieri si sono diffuse voci su un possibile assalto del Real Madrid. Su Lukaku c’è già una sentenza definitiva da parte dell’Inter: è semplicemente incedibile, non c’è cifra che tenga.