Repubblica – Inter, Conte ha chiesto Kante. Tonali, la data dell’annuncio. Joao Mario, c’è la cifra

Inter divisa tra campo e mercato. Mentre Conte e i giocatori sono concentrati in vista dell’attesa finale di Europa League, la dirigenza è al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Repubblica, è fatta per Sandro Tonali. Il centrocampista dovrebbe essere annunciato dopo la finale di Europa League. “L’accordo con il Brescia è fatto: sarà pagato 35 milioni di cui 25 fissi e 10 variabili. Il giocatore firmerà un quinquennale da 3,5 milioni netti a stagione“, si legge sul quotidiano. Tonali ma non solo.

Sempre secondo Repubblica “Conte ha chiesto esplicitamente a Marotta N’Golo Kanté. Malgrado il Chelsea non abbia chiuso a un’eventuale cessione, l’operazione resta complessa visto che il costo del cartellino si aggira attorno ai 45-50 milioni. Intanto sta per essere ceduto definitivamente Joao Mario che dovrebbe andare al Benfica per circa 12 milioni“.

(Repubblica)