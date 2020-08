Gds – Emerson Palmieri andrà all’Inter, affare praticamente definito: ecco cosa manca

L’Inter potrebbe presto avere un nuovo laterale di sinistra: è alle fasi conclusive la trattativa con il Chelsea per Emerson Palmieri. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che si dice certa di una fumata bianca dopo la fine dell’Europa League.

“Vicino al rientro in Italia Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale , a Londra dal 2018 dopo 3 anni alla Roma. Si aspetta solo che i Blues abbassino leggermente le pretese dai 30 milioni chiesti per il cartellino, ma per il resto l’affare è definito”, assicura oggi la Rosea.