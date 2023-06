Inter-Manchester City, la partita della vita. E il dilemma per Istanbul è uno solo

Giocarsela oppure no? E’ questo è dilemma in vista della finalissima di Istanbul. Perché se da un lato gli uomini di Inzaghi sono arrivati fino in fondo alla massima competizione europea mantenendo intatta la propria filosofia di gioco, dall’altro lato è anche vero che affrontando la miglior squadra al mondo forse è il caso di prepararla tatticamente in maniera diversa. Non c’è una risposta esatta, ognuno di noi ha il proprio pensiero e non è detto che sia corretto uno piuttosto che errato l’altro.