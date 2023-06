CdS – Inter pronta a valutare il doppio colpo Marusic-Milinkovic: le condizioni

Per Sergej sono spuntate indiscrezioni legate all’Atletico Madrid, ad un presunto interesse di Simeone. Dal club sono arrivate smentite. Kezman sta aspettando la conclusione del campionato per allacciare nuovi contatti con i club che possono valutare l’acquisto in estate, prima della scadenza. Lotito chiede 40 milioni, c’è il rischio che vengano offerte cifre più basse. Sarri si è espresso sull’argomento, senza rinnovo conviene cederlo per guadagnare soldi da spendere sul mercato. A gennaio il Sergente sarà nelle condizioni di firmare per altri club.

In Italia andranno valutate le mosse di Juve e Inter, sempre che Pioli non faccia il suo nome per il Milan. In Premier si erano mossi Arsenal e Newcastle, si era aggiunto il West Ham. Sergej vuole un club che lotti per grandi traguardi, sogna di giocare stabilmente in Champions. La decisione di andare via è presa da tempo. Non l’ha ancora comunicata ai tifosi, aspetta la conclusione della stagione”, si legge.