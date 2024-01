Inter, Marotta: “Allegri? Zero fastidio, più o meno ironico. Scudetto? Obiettivo affascinante”

Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Lazio, è il momento delle voci dei protagonisti. Nel pre partita di Sport Mediaset parola a Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, pronto a presentare la sfida in programma a Riad, ma non solo. Queste le sue considerazioni: "Questo è un appuntamento importante per la storia del club e per il calcio italiano, per cui ci auguriamo di superare la Lazio, di cui abbiamo tanto rispetto, e presentarci poi alla finale con il Napoli di lunedì".