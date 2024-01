Biasin: “La verità su Benzema-Inter. E Marotta ha accordo solido per questi 2 acquisti”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi poi sull'indiscrezione Karim Benzema: “Il mercato dell’Inter è finito. Il club nerazzurro ha lavorato bene in estate e, quindi, non deve fare più nulla dopo l’arrivo di Buchannon. L’Inter sta lavorando ora per l’anno prossimo, dove Taremi e Zielinski sono due obiettivi concreti. Non ci sono le firme, ma gli accordi sulla parola sono abbastanza solidi.