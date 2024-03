"Gli incentivi per i giocatori fissati prima della fase ad eliminazione diretta prevedono infatti un bonus di 2 milioni netti per ogni passaggio del turno. Fare fuori i Colchoneros porterebbe il primo mattoncino, centrare la semifinale frutterebbe altri 2 milioni. Stesso dicasi per un eventuale ritorno alla finalissima. Alzare il trofeo significherebbe girare a Lautaro e compagni altri 5 milioni da dividersi equamente. A questi 11 milioni ne andrebbero aggiunti almeno altri 4 (questo era il monte della scorsa stagione) sommando i bonus previsti nei singoli contratti dei top player. Limitandoci alle quote fisse, ogni giocatore della rosa di Inzaghi si porterebbe a casa poco meno di mezzo milione".