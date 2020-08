Inter, Conte vuole la versione Epic di Brozovic nel cuore del centrocampo. Zero rischi di…

Se l’Inter vorrà avere la meglio del Bayer Leverkusen e qualificarsi così alle semifinali di Europa League, non potrà fare a meno anche del miglior Brozovic. Dopo qualche partita in chiaroscuro e alcune vicende extra-campo che ne potrebbero anche condizionare il futuro nerazzurro, infatti, Conte stasera si aspetta la miglior versione di Epic Brozo, chiamato a prendersi per mano la squadra e a trascinarla verso il traguardo europeo. Scrive gazzetta.it:

“L’Inter vuole il vero Brozovic. Contro il Bayer Leverkusen, nei quarti di Europa League, Marcelo sarà come sempre nel cuore del centrocampo, chiamato a fare da cervello e da leader alla squadra di Conte. Le ultime settimane non sono state facilissime per il croato (…) tanto che oggi Epic non è più nella lista degli incedibili come qualche mese fa (…). Stavolta sempre con Barella e Gagliardini ai suoi fianchi. Conte ha scelto nuovamente il modulo senza Eriksen, quindi zero rischi di pestarsi i piedi”.

(Fonte: gazzetta.it)