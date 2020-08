Brozovic, Inter non esclude l’addio. “Marotta cerca alternative e non ha gradito…”

Una volta terminata l’Europa League e con essa anche la stagione, l’Inter si siederà al tavolo per decidere il futuro e da quali elementi ripartire nella prossima stagione. Innanzitutto, si discuterà della situazione di Antonio Conte, in attesa del confronto che l’allenatore avrà con il presidente, Steven Zhang. Poi, però, si passerà all’analisi della rosa.

E, in questo senso, appare sempre più in bilico la posizione di Marcelo Brozovic, anche per alcune situazioni extra-campo che la dirigenza non ha affatto gradito. L’Inter ascolterà offerte importanti e Marotta, come riportato da Gazzetta.it, sta già cercando alternative al croato.

“Una volta finita l’Europa League, si parlerà di futuro. E qui conteranno anche le disavventure extra-campo, che non hanno fatto certamente piacere alla società in un momento chiave della stagione (…). I nerazzurri non vogliono venderlo, ma davanti a un’offerta importante ci penserebbero e sul mercato stanno già cercando le alternative“.

(Fonte: gazzetta.it)