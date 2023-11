Inter, missione Sudamerica: viaggio-mercato di Baccin, i nomi sul taccuino

Il vice ds resterà per qualche giorno e vedrà altri incontri con l'obiettivo di visionare dal vivo i migliori talenti tra Brasile, Argentina e Uruguay che sono già sul taccuino del club di viale della Liberazione.

L’anno scorso c’era Carlos Alcaraz nei radar di Baccin, prima che il centrocampista si trasferisce dal Racing Avellaneda al Southampton, in Premier League, prima della retrocessione in Championship.

E ora? Per la Rosea, nella finale di Liberadores i prospetti giudicati più interessanti degli osservatori dei grandi club europei sono considerati nel Boca i difensori Nicolas Valentini (2001) e Aaron Anselmino (2005), la mezzala Valentin Barca (2004), l'esterno destro Marcelo Weigandar (2000) e i centrocampisti Cristian Medina (2003) ed Ezequiel Fernandez (2002); nel Fluminense l'attaccante Kennedy (2002).

