Inter-Nandez sempre più vicini: lunedì incontro decisivo, affare da 26 milioni

I nerazzurri stringono i tempi: intesa con il Cagliari sulla formula del trasferimento, distanza ridotta a 2 milioni

Fabio Alampi

L'Inter e Nahitan Nandez sono sempre più vicini: il centrocampista uruguaiano, d'accordo con il Cagliari, ha posticipato il suo rientro in Italia, con i due club che continuano a trattare e a limare le distanze. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L’uruguaiano era atteso ieri in Italia insieme a Diego Godin, con tanto di scalo a Milano prima del trasferimento in Sardegna. Ma il Cagliari – impegnato oggi in amichevole in Germania – ha dato al suo centrocampista un altro weekend di ferie, che il giocatore ha deciso di sfruttare per starsene ancora qualche giorno in famiglia nel suo Uruguay. Del resto, non c’è fretta di metterlo a disposizione di Semplici, perché il futuro di Nandez è scritto e sarà a tinte nerazzurre. Le prossime 72 ore serviranno proprio a smussare le ultime divergenze tra Inter e Cagliari, che stanno lavorando per arrivare in fretta a un’intesa. E quando Nandez sbarcherà martedì in Italia, sarà probabilmente per cominciare una nuova avventura professionale. Niente scalo, Milano destinazione finale".

Lunedì la svolta?

"L’appuntamento decisivo tra le parti è infatti in agenda per lunedì: un dentro o fuori per chiudere l’affare, in un verso o in un altro. Ieri Giulini – ancora in vacanza all’estero - ha confermato all’Inter la sua richiesta di cinque milioni per il prestito: niente sconto per il momento, le parti restano distanti due milioni. In altri tempi, per questa cifra, l’affare poteva ritenersi concluso. Ma in epoca di post pandemia e di crisi generale, meglio andarci con i piedi di piombo. Ecco perché l’Inter continua a tenere vivi i contatti con Arsenal e Psv per Bellerin e Dumfries".

Le cifre

"I due club sono arrivati alla quadra sul valore complessivo dell’operazione, che sarà chiusa in prestito con diritto di riscatto. Resta da superare lo scoglio sulla prima rata: Nandez costerà all’Inter 26 milioni più bonus, la proposta dei nerazzurri è arrivata a 3 di prestito più 23 di riscatto a fronte di una richiesta di 5 più 21 milioni. Se l’Inter dovesse decidere di alzare l’offerta iniziale o il Cagliari di abbassare le pretese, già martedì Nahitan potrebbe sbarcare a Milano per firmare il suo nuovo contratto: con Marotta e Ausilio c’è già un principio di intesa su un quadriennale da 3 milioni netti stagione. Ora non resta che ammorbidire la posizione del presidente Giulini per poter brindare al trasferimento".