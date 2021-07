ESCLUSIVA Sosa: “Nandez, garra da Inter. Satriano senza limiti, è speciale ma…”

Ruben Sosa, ex attaccante nerazzurro, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 dei suoi connazionali.

Fabio Alampi

L'Inter e l'Uruguay, una storia che potrebbe presto trovare un nuovo protagonista: i nerazzurri, infatti, stanno stringendo i tempi per Nahitan Nandez, elemento individuato dalla dirigenza per raccogliere l'eredità di Hakimi sulla fascia destra, ma in grado di giocare anche in mezzo al campo. Ma non finisce qui: i tifosi interisti stanno iniziando a scoprire Martin Satriano, gioiellino della Primavera che sta mostrando tutte le sue qualità in questo pre campionato. Senza dimenticare Matias Vecino, determinato a lasciarsi alle spalle una stagione condizionata dagli infortuni. Ruben Sosa, ex attaccante nerazzurro, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 dei suoi connazionali.

L'Inter sta facendo decisamente sul serio per Nandez: pensi che sia un calciatore pronto per indossare la maglia nerazzurra?

Nandez è un giocatore già maturo, uno che ha già fatto bene con il Boca Juniors, che ormai conosce il calcio italiano. Può giocare in più ruoli, può fare il centrocampista centrale così come l'esterno. E in più ha quella voglia uruguaiana, la "garra charrua": non molla mai, vuole sempre vincere. Credo che per lui sia arrivato il momento giusto per fare il salto in una big: in Argentina ha giocato molto bene, in Italia in una squadra come il Cagliari ha fatto bene. Credo che, se dovesse andare all'Inter, potrà fare benissimo. E non lo dico perchè è uruguaiano!

Chi invece sta stupendo in questo pre campionato è Satriano: tu ci avevi già avvisato sulle sue potenzialità...

Satriano è un ragazzo che non ha limiti. È ancora giovane e deve giocare, ha una gran voglia di giocare a calcio, fa delle cose fuori dal comune, delle giocate che solo lui ha. In Uruguay si parla benissimo di lui, ha molto futuro: anche quando gioca con i più grandi sembra il più bravo.

Cosa pensi che sia meglio per lui? Rimanere all'Inter o andare a giocare in una squadra che possa garantirgli maggio minutaggio?

Se l'Inter decide di tenerlo allora deve farlo giocare ogni tanto. L'Inter ha il campionato, la Champions League, la Coppa Italia: le possibilità per farlo giocare ci sono, sarebbe brutto rimanere in squadra e non giocare tutto l'anno, faresti del male al ragazzo. In quel caso meglio andare via in prestito. Se resta e gli fai giocare qualche partita è un conto, se invece lo fai allenare senza mai scendere in campo gli fai solo del male.

Un altro uruguaiano che già indossa la maglia dell'Inter è Vecino: pensi che, una volta superati i problemi fisici, possa ancora rendersi utile alla causa?

Vecino ormai lo si conosce bene, gioca da tanti anni in Italia. Si è fatto male, ha avuto tanti infortuni, però è un ragazzo che in mezzo al campo sa il fatto suo: può starci in una squadra come l'Inter. Se sta bene fisicamente può fare bene: ha 30 anni, è maturo, non è mica finito!