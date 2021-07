Mercato Inter: slitta il ritorno di Nandez a Cagliari, altro permesso extra

Il centrocampista uruguaiano ancora non è tornato in Sardegna: l'Inter vuole chiudere in fretta l'operazione

Alessandro Cosattini

Slitta il ritorno di Nahitan Nandez in Sardegna, a Cagliari. E intanto l’Inter accelera per provare a chiudere l’operazione con il Cagliari nel minor tempo possibile. Le novità arrivano da centotrentuno.com, sito molto vicino alle vicende del club sardo.

"Doveva essere il giorno di Nahitan Nandez a Cagliari. Dopo il permesso extra per la Copa America l’uruguaiano era atteso in serata in Sardegna, ma la società rossoblù ha concesso all’ex Boca Juniors un’ulteriore permesso di qualche giorno. Complice l’assenza del gruppo di Leonardo Semplici, partito alle 15.30 da Elmas per l’amichevole di domani in Germania, e i sempre più fitti contatti con l’Inter sul mercato”, si legge.