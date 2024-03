Sulle fasce, invece, non ci sono dubbi: Darmian e Dimarco saranno i titolari, così come è confermato il centrocampo classico

Sulle fasce, invece, non ci sono dubbi: Darmian e Dimarco saranno i titolari, così come è confermato il centrocampo classico con Calhanoglu regista e Barella e Mkhitaryan interni. In avanti, nonostante ieri sembrassero in rialzo le quotazioni di Sanchez, sarà ancora una volta la ThuLa con Thuram al fianco di Lautaro.