«Ronaldo era uno dei miei preferiti, i miei genitori mi hanno sempre raccontato che per farmi lasciare una coperta che mi portavo sempre dietro da piccolo mi avevano dovuto dire che l’avrebbero data a lui e solo così mi sono convinto a consegnarla! E poi c’era Adriano, mi piaceva tutto quello che faceva in campo e ho sempre sognato di essere un giorno un attaccante come lui. Fuori dal calcio? LeBron James, semplicemente il migliore».

Tre date da ricordare? La data di nascita di mio fratello Khéphren, è un punto di riferimento per me. La finale della Coppa del Mondo che abbiamo perso. È una data che rimarrà a vita, è stato molto duro perderla, è un momento che mi ha insegnato tanto. E il giorno in cui è nato mio padre.