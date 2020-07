Inter-Napoli, le ultimissime: c’è Sanchez con Lukaku. Tra Eriksen e Borja Conte sceglie…

Vincere, per continuare la corsa a un secondo posto che rappresenterebbe un passo avanti importante nella costruzione di un progetto vincente, e che vorrebbe dire preparare al meglio la campagna europea.

L’Inter affronta l’ultima gara a San Siro di questa travagliata stagione (con il debutto della nuova maglia), contro un Napoli che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei nerazzurri resiste il ballottaggio in trequarti tra Eriksen e Borja Valero. A destra torna Candreva, con Barella insieme a Brozovic al centro e Young sull’altra fascia. Sanchez in avanti al posto di Lautaro con Lukaku. Ecco la probabile formazione dell’Inter:

Il Napoli, invece, si schiera con il consueto 4-3-3: con Mertens indisponibile, Milik guiderà l’attacco giusto con Insigne e l’ex Politano sulle ali. Ecco la probabile formazione della squadra di Gattuso:

(Fonte: Sky Sport)