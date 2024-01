Inter, nel Frattesi Lab: ecco dove ha costruito la sua rabbiosa rinascita

Davide ha scaraventato il pallone in rete ed è corso ad esultare nello spicchio di stadio solitamente riservato ai familiari. Via la maglia per la gioia, giù anche i pantaloni quando Thuram lo ha portato in tripudio sulle spalle. Tutti volevano che in quel’istante San Siro fosse solo per lui. Tutti volevano che quel boato di gioia disintegrasse il silenzio della sua attesa. Perché la vita e il calcio sono così, sanno premiare gli umili. Uno sforzo che ha anche rischiato di andare sprecato quando al 97’ Fabbri ha decretato il calcio di rigore per il Verona. Sarebbe stato il 2-2, una beffa troppo amara. E anche per questo dopo l’errore di Henry, Frattesi è franato al suolo contorcendosi nella smodata esultanza. Desiderava che quel gol, il suo, valesse almeno i tre punti. Lo sappiamo, la domanda resta la stessa: Frattesi vale i soldi spesi dall’Inter? Se avrete la sua stessa pazienza riceverete le sue stesse risposte.