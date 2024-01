Inter, Carboni ha tutto per diventare un grandissimo: il piano dei nerazzurri. E Inzaghi…

"Carboni può essere il futuro dell’Inter. Ha caratteristiche uniche: è un mancino di qualità, un fantasista che salta l’uomo, volendo una seconda punta. Considerando la situazione in divenire per quanto riguarda l’attacco può essere un profilo utilissimo per Inzaghi. Se dovesse continuare a crescere bene con il Monza, non è da escludere che possa essere considerato uno su cui puntare fin da subito, sempre partendo dalla necessità di dargli minuti per migliorare ancora. Inzaghi e l’Inter lo tengono d’occhio, anche se sabato lo temeranno: Carboni rischia di essere un osso duro per i nerazzurri".