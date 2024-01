Inter prima con merito: verità indiscutibile. I numeri confermano: che differenza con la Juve

Al di là di illazioni, dichiarazioni più o meno in malafede e critiche costruite ad arte, l'Inter è prima in classifica con assoluto

Al di là di illazioni, dichiarazioni più o meno in malafede e critiche costruite ad arte, l'Inter è prima in classifica con assoluto. E' questa la verità incontrovertibile di questa prima parte di campionato. E ci sono i numeri a smentire qualsiasi opinione contraria: la differenza con la Juventus, inseguitrice più immediata dei nerazzurri, è lampante. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Più cinque sulla Juventus seconda, ma con una partita in meno. Venti gol segnati in più rispetto ai bianconeri. Un clamoroso +39 nella differenza reti complessiva (+17 per i "rivali"). Due giocatori ai primi due posti della classifica dei cannonieri, Lautaro (18 centri) e Calhanoglu (9), che insieme hanno firmato appena 2 reti in meno rispetto al totale della formazione di Allegri. Inzaghi ha numeri extralarge anche rispetto ai bianconeri che sono gli unici a resistere in scia. Il 4 febbraio, la notte dello scontro diretto di ritorno a San Siro (1-1 all'andata), la Signora potrebbe essere avanti in classifica se sfrutterà a dovere il rinvio, complice la Supercoppa Italiana, di Inter-Atalanta (...)".