Inter, numeri da record: attacco stellare e difesa di ferro. E in Italia nessuno come la ThuLa

Prestazione più che convincente quella dell'Inter in casa del Monza. I nerazzurri battono 5-1 i brianzoli ritrovando la condizione migliore e dando un grande segnale al campionato. Juve distante 5 punti, in attesa della partita col Sassuolo di martedì.

"L'Inter continua a correre. La squadra di Inzaghi ha iniziato il girone di ritorno così come aveva chiuso quello di andata, vincendo. La "manita" rifilata al Monza ha consentito ai nerazzurri di conquistare almeno 51 punti dopo le prime 20 gare stagionali per la seconda volta nella sua storia (nel 2006/07 il precedente, 54 in quel caso) e di portarsi a +5 dalla Juventus in attesa del match dei bianconeri in programma martedì. Attacco stellare e difesa di ferro, è questa la ricetta che sta permettendo alla squadra di Inzaghi di guardare tutti dall'alto. La differenza reti (+39, 49 gol realizzati e 10 subìti) è migliore rispetto a quella del Napoli 22/23 dopo 20 giornate, anche se gli azzurri avevano 2 punti in più a questo punto della stagione", analizza Sky Sport.