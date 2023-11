Sky – Inter, martedì nuovi esami per Bastoni. Il rientro di Cuadrado…

Domani sarà una giornata importante per conoscere i tempi di recupero esatti di Alessandro Bastoni in casa Inter. Attese novità anche per Cuadrado

Domani sarà una giornata molto importante per conoscere i tempi di recupero esatti di Alessandro Bastoni in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, sono infatti in programma i nuovi esami strumentali al polpaccio dopo l'infortunio accusato in nazionale. Non ci sarà con la Juve e salvo sorprese neanche col Benfica, si capirà nelle prossime ore se potrà esserci col Napoli.