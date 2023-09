Stadio Inter, mossa ufficiale: presentato il progetto ai sindaci, avrà 70.000 posti

L'ad corporate Alessandro Antonello ha parlato delle importanti novità di oggi: "Abbiamo formalizzato l'inizio di un percorso che porterà allo sviluppo dell'area identificata a Rozzano e che riguarderà anche i comuni limitrofi tra i quali anche Assago. Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione".

