Inter, non solo Taremi. Pista Broja del Chelsea, rapporti ok: può arrivare in prestito

Taremi piace ancora oggi, per caratteristiche, esperienza internazionale, capacità di adattamento a diversi tipi di gioco. E ha una particolarità, un contratto in scadenza il prossimo giugno che non è stato mai rinnovato. Il Porto ha comunque voluto fare la voce grossa col Milan ad agosto, resistendo. Non è detto riesca a fare altrettanto a gennaio. Magari dipenderà anche dal cammino in Champions dei portoghesi. O dalla volontà dell’attaccante di restare senza rinnovo. L’Inter è attenta alla situazione", scrive La Gazzetta dello Sport.

"C’è anche un altro nome da non perdere di vista. Nel Chelsea è tornato a giocare, dopo un lungo infortunio, l’albanese Armando Broja. Anche lui è stato già seguito dall’Inter, fin da quando era in Olanda, al Vitesse. Andrà valutato il suo reale impiego da qui a gennaio nei Blues. Ed è una situazione da monitorare, perché in caso di scarsa continuità l’Inter potrebbe essere una soluzione logica. I rapporti con il Chelsea non si sono mai interrotti, il caso Lukaku non ha intaccato nulla da questo punto di vista, il prestito non è dunque una pista da escludere.

E rientrerebbe perfettamente nel discorso delle occasioni di mercato. L’Inter spera di non avere questo tipo di problemi. Vorrebbe dire aver cominciato a contare davvero su Arnautovic e Sanchez. In fondo è quel che sperano tutti, da Appiano a viale della Liberazione. Ma la società non può farsi trovare impreparata. È giusto guardare lontano, l’ambizione questo impone", aggiunge Gazzetta.

