CorSera – Inter, con Lukaku è finita. Chi gli sta intorno si è messo in contatto…

Nessun margine per ricucire. Lo strappo è troppo grande, Romelu Lukaku stavolta l'ha fatta troppo grossa. Dopo la sua fuga al Chelsea, il club nerazzurro e i suoi tifosi lo hanno perdonato, ma stavolta Big Rom è andato oltre. Ha flirtato con Milan e Juventus mentre giurava amore all'Inter. È possibile ricucire una ferita così profonda? Si chiede il Corriere della Sera. "Romelu Lukaku ci sta provando: marcia indietro, per la seconda volta, tornare all’Inter dopo la crisi diplomatica di una settimana fa. Chi gli sta intorno si è messo in contatto con il club nerazzurro: «Si può fare marcia indietro?». Risposta secca: «No, stavolta è finita»".

"Tentativo vero, concretizzatosi in telefonate e messaggi, ma il risultato è sempre lo stesso: l’Inter ha alzato un muro, con Lukaku è finita. Non cambia idea l’a.d. Marotta, si sente tradito il d.s. Ausilio. Sì perché i contatti con Romelu erano costanti, fitti, nelle lunghe settimane di trattativa con il Chelsea. Tutto finito. Pesano i due giorni in cui Big Rom ha fatto perdere le sue tracce, non rispondeva più al telefono. Pesano soprattutto i contatti con Juventus e Milan, le rivali di sempre, i primi avvenuti a stagione in corso, con finali importanti da giocare. Tradimento, la parola usata dai tifosi per allontanare il ricordo del loro attaccante, usata dall’Inter per spiegarsi il voltafaccia del bomber. Cercato, aspettato, ora allontanato".