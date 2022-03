Vice Brozovic e partenze: l’Inter ridisegna il centrocampo, i nomi. Gagliardini in bilico

Con Vidal e Vecino sicuri partenti in estate, l'Inter si prepara a ridisegnare il centrocampo

Senza Brozovic la luce si spegne. Marcelo è il faro del centrocampo dell'Inter, non è un caso che la sua assenza pesi in maniera determinante quando non c'è. Ecco perché una delle priorità del prossimo mercato nerazzurro sarà quello di ridisegnare il centrocampo. Con Vidal e Vecino destinati a partire, la Gazzetta dello Sport sottolinea quali sono i nomi da cui ripartire per rifondare il reparto. "Per motivi differenti a fine stagione andranno via quasi certamente sia l’uruguaiano Vecino che il cileno Vidal, entrambi a scadenza di contratto: risparmi non da poco nel monte stipendi, visto che i due sudamericani guadagnano cifre rilevanti. Tra i giocatori in bilico c’è anche Gagliardini, finito in una sorta di terra di mezzo e ormai utilizzato sempre piu raramente da Inzaghi".