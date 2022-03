Bremer risponde presente: neutralizza Dzeko e inguaia l’Inter. Torino, sarà asta

Il difensore brasiliano ha sfoderato l'ennesima, ottima prestazione davanti alla dirigenza nerazzurra al completo

Era uno dei protagonisti annunciati di Torino-Inter, e non solo per questioni di campo. La conclusione è stata semplicemente un'ennesima conferma: Bremer è ormai pronto per il salto in una big. Il difensore brasiliano è stato perfetto in marcatura su Dzeko, annullandolo per tutta la durata del match, e si è messo in luce anche nell'area di rigore avversaria, segnando la rete del momentaneo vantaggio granata. La dirigenza nerazzurra, che lo segue da tempo, avrà preso appunti e, nel caso non lo fosse già, si sarà ulteriormente convinta. Per portarlo a Milano, tuttavia, servirà fare in fretta: la concorrenza non manca di certo, in Italia e all'estero.