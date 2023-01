Inter, a fine stagione sarà piazza pulita: in due ai saluti, Correa sul mercato. Bivio Lukaku

"Sono addirittura 9 i nerazzurri che scadranno a fine giugno e solo metà ha concrete possibilità di rinnovare . Roberto Gagliardini, ad esempio, saluterà senza rimpianti, proprio come Danilo D’Ambrosio. Se si aggiungono i due prestiti più importanti dell’ultima estate, quello costoso di Romelu Lukaku e quello quasi a zero di Francesco Acerbi, si arriverebbe a 11 tondi tondi. Una squadra intera che traballa senza certezze contrattuali. Ma se il difensore azzurro è forse la sorpresa più lieta di stagione, il futuro del belga è il pensiero affannato dei prossimi mesi. Da qui a fine stagione il club valuterà il rendimento del belga e poi darà la sentenza", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Finora tra lunghi problemi fisici e complessa rimessa in forma, la bilancia pende al negativo, ma se Rom tornasse davvero in sé, allora non ci sarebbero dubbi sul prolungamento del matrimonio. L’Inter sa che col Chelsea le porte sono aperte e che esistono margini per trattare il prestito-bis, cercando pure un piccolo sconticino rispetto agli 8 milioni più 4 di bonus pagati d’estate. Perché ciò accada, però, serviranno gol e minuti: tutto ciò che finora è mancato".