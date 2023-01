Inter, Darmian rinnova fino al 2024 con opzione: meno di 4 mln lordi grazie a…

L'esterno ha trovato l'accordo con l'Inter per il prolungamento del contratto: un anno più opzione per un altro

"Di dubbi ce n'erano pochi, ma adesso sono svaniti anche quelli. Matteo Darmian resterà all'Inter fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. L'accordo, che era già stato abbozzato da alcune settimane, adesso è stato perfezionato e manca solo il dettaglio dell'ufficialità. Non ci saranno sorprese né colpi di scena: il club ha voluto fortemente trattenere il trentatreenne di Legnano che anche quest'anno si è fatto sempre trovare pronto e in questo inizio 2023 ha soffiato il posto a un Dumfries non al 100% della condizione dopo il Mondiale. Stipendio ritoccato al ribasso rispetto agli attuali 3,2 milioni netti (grazie al Decreto Crescita) che peserà per il club meno", riporta La Gazzetta dello Sport.