Inter, quale futuro in porta? “Scelta la prima opzione, ma occhio a 3 giovani”

Non è un mistero che il ruolo dell'estremo difensore è stato e sarà tra gli elementi di valutazione futura da parte dei dirigenti interisti

Si fa sempre più di grande attualità in casa Inter il discorso legato al futuro della porta. Samir Handanovic dà sempre meno certezze e il club nerazzurro è al lavoro per trovare il successore del portiere sloveno dalla prossima stagione. Sono diversi, secondo Il Giorno, i nomi sul taccuino della dirigenza per il futuro: " A giugno si svincolerà Onana , portiere dell'Ajax appena tornato da una squalifica. Se non rinnoverà con i lancieri potrebbe diventare un'opzione .

In casa c'è Radu, in prestito ci sono i giovani Di Gregorio (seconda stagione a Monza) e Stankovic (al Volendam) dei quali si attendono i progressi prima di valutarne la possibilità di utilizzo in una realtà esigente come quella nerazzurra. «Mercato? Abbiamo risposto alla contrazione dei ricavi che ha riguardato il club. Vogliamo essere competitivi e abbiamo sfruttato le opportunità che si sono presentate, costruendo una rosa molto competitiva per gli obiettivi del club», ha spiegato ieri l'ad Giuseppe Marotta ai microfoni di Dazn. I prossimi investimenti potrebbero arrivare nel reparto portieri".