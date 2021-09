Inter, Handanovic non più intoccabile. Radu pronto, è rimasto per giocarsela

Il capitano dell'Inter rimane il titolare, ma non indiscusso e il rumeno potrebbe avere qualche chance in più

Andrea Della Sala

In casa Inter si ragiona anche sul portiere e sul ruolo di Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro non ha iniziato al meglio la stagione, un suo errore ha portato in vantaggio il Verona, e la sua titolarità potrebbe essere messa in discussione.

"Samir Handanovic sembra aver perso lo status di intoccabile o insostituibile anche grazie alla crescita e alla fame di Ionut Radu. Ed è questa la differenza rispetto al passato: da quando è sbarcato a Milano, Handanovic non ha mai avuto un vice in grado di tenerlo sulla corda o comunque di metterlo in discussione. Negli ultimi anni Samir ha goduto di una certa “tutela” da parte del club e dello staff tecnico. In fondo, per anni non c’è mai stato bisogno di rimpiazzare Handa, che ai suoi vice ha lasciato giusto le briciole in campionato e qualche apparizione nei primi turni di Coppa Italia", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Fosse rimasto Conte, probabilmente Radu avrebbe lasciato in estate l’Inter per andare a riassaporare la dolce sensazione della titolarità. Ma con l’arrivo di Inzaghi qualcosa è cambiato. Real Sociedad e Verona hanno provato fino all’ultimo a convincere l’Inter a cederlo in prestito, ma Simone e il suo staff si sono opposti e hanno trovato l’appoggio pieno della società sulla decisione. Ionut ad Appiano ha tanti estimatori, negli anni ha sempre dimostrato professionalità e rispetto per il gruppo. Mai una smorfia o una parola fuori posto.

Certo, la tentazione di andare a giocare è stata forte questa volta, ma il feeling che si è creato col nuovo staff è stato uno stimolo ulteriore per restare a Milano. Il nuovo preparatore Zappalà è rimasto felicemente impressionato dalla reattività del romeno. Bravo anche a giocare con i piedi, come si chiede ai portieri moderni. Handanovic resta il titolare, ma in caso di necessità l’Inter si sente assolutamente in buone mani anche con Radu".

"Handanovic vanta 517 presenze in Serie A e 391 gare totali con l’Inter, di cui è il portiere più presente della storia in campionato con 331 partite. Radu ha vissuto soltanto con il Genoa la titolarità nel massimo campionato italiano. 53 presenze totali, soltanto tre con l’Inter, due delle quali nelle ultime giornate dello scorso campionato. Però è stato protagonista nella Romania U21 (era il capitano), grande rivelazione nell’Europeo 2019 proprio in Italia. Handanovic ora ha un vice vero, anche per questo deve ridurre gli errori al minimo consentito", chiude Gazzetta.