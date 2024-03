"Il gol di Arnautovic a San Siro ha dato un vantaggio in Champions prezioso come l’oro: consente di passare con due risultati su tre, dà margini per “gestire” una gara complessa come poche. In ogni caso, tra 15 giorni servirà la calma olimpica di Calhanoglu nel governo del pallone, la freschezza imprevedibile di Thuram soprattutto in ripartenza, la malizia di Acerbi nei corpo a corpo contro i centravanti rivali (chiedere a Haaland per conferma), senza sottovalutare l’argento vivo di Frattesi. I quattro, per motivi diversi, sono al momento ai box e a maggior ragione per loro vale la legge della Champions. Il recupero è maneggiato con cura proprio perché tutti arrivino tirati a lucido alla notte di Madrid. È probabile che il difensore azzurro e la punta francese facciano le prove generali lunedì prossimo col Genoa, mentre per il regista turco e la mezzala ex Sassuolo il rientro è previsto sabato 9 a Bologna".