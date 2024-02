In una stagione comunque storica, al Napoli resta forse il rimpianto di non essersi giocato la Champions al massimo delle sue possibilità. Per questo Inzaghi, adesso che ha in mano lo scudetto, deve provare a gestire le forze in campionato. La strada verso la seconda stella è tracciata, in ripida discesa, ma questa Inter può competere anche per la Champions. Non è la favorita, perché nessuno oggi può ritenersi superiore al City e al Real, però è in grado di giocarsela con chiunque. Sarebbe straordinario se lo facesse con tutti i suoi titolari nelle condizioni ideali.