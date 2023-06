FCIN1908 / Inter, la probabile formazione contro il City: giocano Brozovic e Dzeko

Secondo quanto appurato da FCInter1908, infatti, l'allenatore nerazzurro ha deciso di schierare a centrocampo Marcelo Brozovic, preferito a Mkhitaryan, non ancora al meglio, ed Edin Dzeko in attacco accanto a Lautaro Martinez. Romelu Lukaku, dunque, partirà dalla panchina, per poi provare a far male al City nella ripresa. Per il resto, formazione confermata. Mancano poche ore alla grande finale, ma l'Inter è pronta. E Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi. Ecco la formazione dell'Inter: