Mazzola: “City favorito? Lo era anche il Real nel ’64. Lautaro può fare come me. Lukaku…”

Intervistato da Libero, Sandro Mazzola fa il punto sulla finale di Champions League tra Manchester City-Inter. L'ex giocatore nerazzurro racconta come trascorrerà queste ultime ore prima del fischio d'inizio: "Nel pomeriggio mi concederò una bella passeggiata, ma per sgranchire i nervi non certo le gambe che non sono più quelle di una volta".