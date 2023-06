Inter, questo rammarico fortifica le ambizioni. Ora la sfida più difficile

Se il rammarico è enorme, è perché questa Inter ha dimostrato di essere all'altezza. Sulla carta assolutamente non forte come il City, ma in grado di soffiare con la brezza incoraggiante del sacrificio e dell'ambizione sulla leva schiacciante di un pronostico che sembrava non lasciarle scampo. Il giorno dopo è inevitabile fare a pugni con i 'se' e con i 'ma', leccarsi le ferite dopo 90' in cui il sogno è stato vicino tanto così. Salvo poi svanire, catapultando bruscamente Inzaghi e i suoi davanti allo specchio della realtà. C'è chi però non aspettava altro e, per questo, non bisognerà commettere l'errore più grande: dimenticare il contesto. Oggi, più che mai, aiuta a ricordare che quello nerazzurro rimane un capolavoro.